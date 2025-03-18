Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе. Он сделал дубль в домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Я рад за людей, которые каждый день на протяжении многих лет усердно работают для клуба, а также рад за болельщиков. Знаю, что для них важна эта победа.

Нам тоже удавалось победить «Зенит» в Кубке России – тогда мы осчастливили многих из них. Крис Мартинс заслужил такую победу, он очень хороший игрок и человек», – сказал Абаскаль.