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Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»

Сегодня, 11:35
1

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе. Он сделал дубль в домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Я рад за людей, которые каждый день на протяжении многих лет усердно работают для клуба, а также рад за болельщиков. Знаю, что для них важна эта победа.

Нам тоже удавалось победить «Зенит» в Кубке России – тогда мы осчастливили многих из них. Крис Мартинс заслужил такую победу, он очень хороший игрок и человек», – сказал Абаскаль.

  • 28-летний Мартинс провел в этом сезоне 23 матча за «Спартак», забил 7 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мартинс Кристофер Абаскаль Гильермо
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fakeid
1742290911
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