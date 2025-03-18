Болельщики «МЮ» отреагировали на рост цен на билеты

Организация болельщиков «Манчестер Юнайтед» отреагировала на повышение стоимости билетов на домашние матчи клуба.

«В течение нескольких месяцев мы долго и упорно доказывали, что клубу нужно смотреть в будущее и заморозить цены на билеты на следующий сезон. Другие клубы уже сделали это. И для «Манчестер Юнайтед» это стало бы мощным сигналом о том, что всем нужно сплотиться, чтобы вывести клуб из очень сложной ситуации, в которой он оказался.

Новая модель распределения матчей по категориям для тех, у кого нет абонемента, вызывает серьезную обеспокоенность у болельщиков, столкнувшихся с дополнительным повышением цен на игры с более высоким спросом.

Мы призываем установить жесткое ограничение на количество игр, которые будут отнесены к более высоким ценовым категориям. И мы не видим никаких оснований для увеличения минимального количества матчей, которые должны быть посещены владельцами абонементов», – говорится в заявлении.