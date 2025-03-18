Бубнов назвал ошибку Семака

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о решении главного тренера «Зенита» Сергея Семака не выпускать Андрея Мостового в стартовом составе на матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Как можно было не поставить Мостового в стартовый состав? Энрике бы и не забил, если бы ему Андрей передачу не отдал», – сказал Бубнов.
- «Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1 на своем поле 16 марта. У хозяев дубль сделал Кристофер Мартинс. У гостей отличился Луис Энрике, которому ассистировал Андрей Мостовой.
- Мостовой выходил в стартовом составе в 10 предыдущих играх «Зенита» в РПЛ.
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»