Бубнов назвал ошибку Семака

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о решении главного тренера «Зенита» Сергея Семака не выпускать Андрея Мостового в стартовом составе на матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Как можно было не поставить Мостового в стартовый состав? Энрике бы и не забил, если бы ему Андрей передачу не отдал», – сказал Бубнов.