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  • Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»

Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»

Сегодня, 09:01
3

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре нынешнего хавбека красно-белых Кристофера Мартинса. Люксембуржец сделал дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре.

Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс – действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который, помимо разрушения, еще нацелен и на голы. Как следствие – победный мяч в его исполнении.

Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры. Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась решающий момент.

Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное – не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе», – сказал Титов.

  • 28-летний Мартинс провел в этом сезоне 23 матча за «Спартак», забил 7 голов, отдал 5 передач.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор Мартинс Кристофер
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Комментарии (3)
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oyabun
1742277951
Очень важную вещь отметил Егор Ильич, что если хочешь взять титул вот так же выкладываться на все 200 придется во всех оставшихся матчах. Соперники все настраиваются на Спартак как на последний бой. Передышки не будет.
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zigbert
1742279221
Главное что Мартинс не боится брать игру на себя. Такие игроки особенно ценны. А ведь сначала многие не понимали, зачем он нужен Спартаку?
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FWSPM
1742281983
с ахматом будет сложно они на ходу сейчас еще и бериша вернулся
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