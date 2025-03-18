Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре нынешнего хавбека красно-белых Кристофера Мартинса. Люксембуржец сделал дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре.

Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс – действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который, помимо разрушения, еще нацелен и на голы. Как следствие – победный мяч в его исполнении.

Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры. Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась решающий момент.

Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное – не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе», – сказал Титов.