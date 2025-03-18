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  • Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»

Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»

Сегодня, 08:36
5

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о вингере «Спартака» Антоне Зиньковском, выступающим на правах аренды за «Крылья Советов». Игрок был замечен в раздевалке красно-белых после их домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

– Твоя команда горит 4:0, и ты приходишь туда, где радость и счастье. На сегодняшний день ты игрок «Крыльев», ты должен с жопой в мыле не вставать, пока твоя команда не выберется. Тебя для этого туда берут.

– Это все логично, но сейчас перерыв.

– Я против таких вещей, если это делают публично. Если бы он поехал с пацанами «Спартака» после матча в ресторан или ночной клуб – вообще не вопрос. Но как болельщикам Самары на это смотреть? Игрок, которого взяли как звезду, играет ни шатко, ни валко, команда имеет два поражения подряд. И вдруг он оказывается там, где праздник и счастье.

В футболе нет мелочей. Во времена Бескова или Лобановского Зиньковского бы не было на территории стадиона «Крыльев», в Самару его бы никто не пустил. Если бы игрок «Крыльев», который проиграл 4:0, оказался где-то в жопе мира, там, где праздник, его бы больше в жизни не было в этой команде.

Надо как-то воспитывать у людей характер. Раньше футболисты после поражений на улицу не выходили, а не: «Ничего такого, я сегодня со «Спартаком» пошел праздновать». Конечно, ничего такого – никто же не умер, но есть какая-то спортивная гордость.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крылья Советов Зиньковский Антон
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Комментарии (5)
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oyabun
1742277779
Ерунду лопочет. Зина игрок Спартака в аренде. Как ему не разделить радость с товарищами? И ни на что это не влияет.
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VGreen
1742278400
Гореть 4:0 невозможно, горят 0:4
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zigbert
1742279830
Зиньковкий пока еще игрок Спартака и у него нет запрета на появление в команде. Все эти высказывания Гурцкая скорей всего от бессильной злобы.
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FWSPM
1742282079
согласен выглядит так себе но у них же мозгов совсем нет чему удивляться
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