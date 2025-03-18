Глушаков мечтает открыть баню напротив «Лукойл Арены»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей креативной мечте.

«Моя мини-мечта – открыть хорошую баню. Давно мечтаю, просто с землей в Москве проблемы. Везде все строится, и сложно найти хорошее место для бани.

А мечта очень креативная. Напротив «Открытие Арены» [сейчас домашний стадион «Спартака» называется «Лукойл Арена»] и памятника «Гладиатора» есть стадион «Луч», и там есть пятачок рядом с заводом. Я хотел там сделать баню.

Даже уже примерно набросали проект, сколько будет срубов и как это будет проходить. Разговаривали с директорами завода, кому принадлежит земля – хотели взять в аренду. Но там проходит много коммуникаций, и из-за этого не получается.

Идея была сделать забор, огородиться, сделать памятник из дерева Глушакову с банкой самогона, в шапке и с гитарой, напротив «Гладиатора». Там поставить срубы и нормально сделать баню.

Я думаю, что это был бы замечательный проект. Это был бы памятник архитектуры, не только как спартаковский стадион и «Гладиатор»а, а еще бы и там был бы ажиотаж. Хотя, может быть, его бы быстро спалили.

100% мог бы хорошие деньги с этого зарабатывать. Я ее открою в любом случае, она будет – «Глушаковские бани».

Просто сложно будет рядом со спартаковским стадионом ее открыть, потому что землю не можем найти. Но найдем. Я думаю, что это будет какая-то сеть», – заявил Глушаков, выступавший за «Спартак» с 2013 по 2019 год.