Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»

Валерий Газзаев порассуждал о регрессе нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Глушенков отличился 10 раз в этом сезоне.

9 из 10 голов он забил еще летом.

– Что происходит с Глушенковым?

– После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то...

Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение.

И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.

– Думаете, он еще наберет форму?

– Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените».