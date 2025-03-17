Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»

Валерий Газзаев порассуждал о регрессе нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
- Глушенков отличился 10 раз в этом сезоне.
- 9 из 10 голов он забил еще летом.
– Что происходит с Глушенковым?
– После травмы руки в первой части сезона Максим никак не может вернуться на свой высокий уровень: то ли уверенность потерял, то ли еще что-то...
Глушенков феерически провел первые матчи в «Зените». Но потом случилось это повреждение.
И вроде он восстановился, и сборы с командой провел. Но пока очень далек от самого себя образца старта сезона.
– Думаете, он еще наберет форму?
– Сложно сказать. Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените».
Источник: «Спорт-Экспресс»