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  • Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»

Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»

Вчера, 23:42

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев вышел на замену на последней минуте игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Он появился на поле вместо Эсекьеля Барко.

Пруцев провел в этом матче 43 секунды: в 94:24 он вошел в игру, а на 95:07 прозвучал финальный свисток.

Сообщалось, что вышедшим на замену футболистам «Спартак» выплатит премиальные в размере 1 миллиона рублей.

Таким образом, каждая секунда Пруцева в матче с «Зенитом» обошлась московскому клубу в более чем 23 тысяч рублей.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Пруцев Данил
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