Реакция Титова на футболку Мартинса с надписью «Кто мы? Мясо!»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал поступок полузащитника Кристофера Мартинса.

Спартаковцы в воскресенье выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.

Мартинс оформил дубль и после матча показал футболку с надписью «Кто мы? Мясо!»

В 2001 году Титов надевал аналогичную майку – тоже после победы над «Зенитом».

«Как я понял, это подготовленная акция. «Спартак» сделал видео, где мой гол и гол Мартинса очень похожи. В моeм случае это была прекрасная атака за семь-восемь передач.

Вчерашний гол – прекрасный отбор, великолепный пас-удар Денисова, и в таком же прыжке-подкате Мартинс забивает гол.

Медиаслужба «Спартака» великолепно сработала. Нашли много общего и решили сделать так. Есть совпадения. Надеюсь, главным совпадением будет титул «Спартака»!« – сказал Титов.