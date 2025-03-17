Карпин раскрыл, о чем говорил с травмированным Тюкавиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.
- Нападающий пропустит не менее 6 месяцев.
- Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
– Говорили с Тюкавиным по поводу его травмы?
– Говорил, естественно.
– В каком он настроении?
– Говорил с ним сразу после травмы, еще до операции. В каком настроении? Не сидел и не плакал. Ну что делать, это футбол, такое бывает.
Не самое лучшее настроение у него было. Потом случайно встретил его в аэропорту после операции.
– Что ему сказали?
– Чтобы держался и восстанавливался. Здоровья пожелал.
Источник: «Матч ТВ»