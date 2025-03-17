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  • Соболева предложили отправить в «Зенит-2» после провала в матче со «Спартаком»

Соболева предложили отправить в «Зенит-2» после провала в матче со «Спартаком»

Вчера, 21:47
14

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал Александра Соболева за игру против «Спартака».

  • Форвард впервые вернулся на «Лукойл Арену» после августовского трансфера в «Зенит».
  • Он вышел на замену на 79-й минуте матча со «Спартаком» (1:2).

– Второй гол в ворота «Зенита» возник после потери Александра Соболева.

– Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.

Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака».

На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2». Ты выходишь, хочешь себя проявить – бейся.

Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.

– Он играл без желания?

– Может, он не в форме, но да, он играл без желания.

В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против «Спартака» и убивался весь кусок, который играл.

Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Гурцкая Тимур
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Комментарии (14)
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Pooodle
1742238037
Обратно в тарасоффку отправить этого бол-боя! Гы-гы-гы!
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Интерес
1742238570
Гурцкая,сюдя по всему,как заголовку,так и содержанию,руководит не только "Зенитом",но и всем российским футболом.Но это точно "не точно"...
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Тинез Розоп
1742238957
Чего попросил , того и дали. Слабый душком, сгнобили…
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Слава-Быков-yandex
1742240144
Соболь сам получил то,чего хотел.
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zigbert
1742240210
Что он так переживает за Соболева. Карьера у него складывается более чем удачно.
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alefreddy
1742242600
можно и лавку полировать и в носу ковырять а бабаки то капают.Чего напрягаться
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polt
1742242787
Весь Зенит в Зенит-2. Пижоны сранные.
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andrei-sarap-yandex
1742244072
СЕМАКа с СОБОЛЕВЫМ выгнать...играют без азарта и без атаки....ЭНРИКЕ стоял больше в защите....надо мотивированный тренер...СЕМАК МЯМЛЯ изжил себя....игроки не хотят бегать.а СОБОЛЕВ достиг цели по зарплате выше некуда И ЗАЧЕМ БЕГАТЬ ??????
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Вжыхъ
1742244307
Удачная продажа так-то получилась;)
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АлексМак
1742244793
верно
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