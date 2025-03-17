Соболева предложили отправить в «Зенит-2» после провала в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал Александра Соболева за игру против «Спартака».

Форвард впервые вернулся на «Лукойл Арену» после августовского трансфера в «Зенит».

Он вышел на замену на 79-й минуте матча со «Спартаком» (1:2).

– Второй гол в ворота «Зенита» возник после потери Александра Соболева.

– Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви.

Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков «Спартака».

На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в «Зенит-2». Ты выходишь, хочешь себя проявить – бейся.

Даже когда кто-то из зенитовцев забрасывал мяч во вратарскую, Соболев не проигрывал борьбу, а просто стоял и смотрел на мяч. Он даже в эту зону не заходил.

– Он играл без желания?

– Может, он не в форме, но да, он играл без желания.

В этом его отличие от Дзюбы. По характеру, может, они одинаково мерзкие, но Артема Дзюба везде, где был, убивался против «Спартака» и убивался весь кусок, который играл.

Не знаю, может, Соболев обижен тем, что ему мало дали играть, но ты заслужи хоть чем-то, как-то покажи тренеру, что ты достоин этого.