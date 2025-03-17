Радимов обратился к Мажичу на фоне споров о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Владислав Радимов порассуждал о втором забитом мяче «Спартака» в игре с «Зенитом».

Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.

На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.

ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Сегодня встретил одного судью в Москве. Он сказал, что на матче было 16 камер. Если с 16 камер вы нам не покажете ни одного ракурса, то это ошибка, и это надо признать. Либо докажите обратное.

Мне кажется, настал тот момент, когда [глава департамента судейства РФС] Мажич должен дать команду и все показать. Если нет, то РПЛ должна принять решение.

Условный [президент РПЛ] Александр Алаев должен прийти и сказать: «Ребята, разъясните всему народу, что произошло». По тому, что мы видим, это офсайд», – сказал Радимов.