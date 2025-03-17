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  • Радимов обратился к Мажичу на фоне споров о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Радимов обратился к Мажичу на фоне споров о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Вчера, 20:44
19

Владислав Радимов порассуждал о втором забитом мяче «Спартака» в игре с «Зенитом».

  • Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.
  • На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.
  • ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Сегодня встретил одного судью в Москве. Он сказал, что на матче было 16 камер. Если с 16 камер вы нам не покажете ни одного ракурса, то это ошибка, и это надо признать. Либо докажите обратное.

Мне кажется, настал тот момент, когда [глава департамента судейства РФС] Мажич должен дать команду и все показать. Если нет, то РПЛ должна принять решение.

Условный [президент РПЛ] Александр Алаев должен прийти и сказать: «Ребята, разъясните всему народу, что произошло». По тому, что мы видим, это офсайд», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (19)
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anatolich72
1742234230
Вопрос к буланову:Кто спорит?
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timon2401
1742235360
вот и разница...Вендела удалили, нытье и жалобы из Питера везде! Дуарте удалили (первая желтая ошибочная) тишина!!! Гол "из офсайда" опять нытье и бегом жалобы!!! два неоднозначных момента с пенальти, Спартак тишина..питерское руководство и бывшие игроки Зенита стали похожи на плаксивых баб которым побрякушку показали, а купить не купили..
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ivany4
1742236217
Какое же это обращение. это требование. А что бы посмотреть, достаточно зайти на срачтв. И что удивительно, ты сегодня там сделал это высказывание. Неужели тебе ничего не показали?)) Требуй отменить решение ВАР!! А еще лучше провести разбор всех спорных моментов матча с использованием видео разборов.)) Если уж быть объективным, то нужно понять, что судьи и так накосячили не дав два пенальти Спартаку. И если бы еще отменили правильный гол, то вероятно навсегда попрощались бы футболом. Вот уж действительно, привычка к вседозволенности снесла "крышу".))
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Номэд
1742236885
В питере ныть!
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Цугундeр
1742237719
Да,да! А Мартинс, это третья сестра Вильямс. А Станок это вообще Демис Руссос,счастливо выживший..)
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slavа0508
1742238165
Бабы только и ноют ...хотя косяков в пользу болотных было предостаточно в этом матче . два пендаля не поставили ...
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Дубина
1742238385
НЫТЬ
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BANNIKOV1970
1742238515
один судья,мне кажется,должен сказать,всему народу.Да вертел народ ваш синит.Если не понятно слушайте что скандирует народ на трибунах
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alefreddy
1742243438
слюни распустили после поражения-ну хоть где нибудь подгадим
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АлексМак
1742245245
абсолютно верно сказал, Влад.
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