Орлов сказал, в чем «Спартак» превзошел «Зенит»: «В два раза выше, чем у питерцев!»

Геннадий Орлов подвел итоги матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

По его мнению, москвичи оказались гораздо лучше в физической готовности и командной скорости.

«Все по делу. Барко, Умяров, Мартинс, Маркиньос были просто хороши! Рябчук – жесткий защитник, сдерживал в первом тайме Луиса Энрике.

«Спартак» оказался быстрее. Есть такое понятие, как командная скорость. Так вот командная скорость красно-белых в два раза выше, чем у питерцев!

Отсюда такое количество перехватов. Физически команда Станковича готова явно лучше.

Пока приходится признать, что сборы не дали «Зениту» должного эффекта. Но, может, еще раскочегарятся? Сейчас будет пауза, питерцы проведут контрольный матч.

А дальше – домашний поединок с «Рубином». Это серьезный экзамен. Казанцы здорово выглядят физически. Они перебегали спартаковцев до перерыва. Потрясающе смотрелись!

Так что я бы сейчас по готовности, по командной скорости выделил четыре команды: «Спартак», «Рубин», «Краснодар», который одержал очень важную победу над «Ростовом», и «Локомотив».

«Зенит» потерпел поражение, но пока еще ничего не решено. «Спартак» только догнал питерцев. Еще играть и играть. Шансы на чемпионство оценивать рано», – подытожил Орлов.