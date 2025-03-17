Орлов: «Не уверен, что Вендел спас бы «Зенит» в матче со «Спартаком»

Геннадий Орлов порассуждал об игре «Зенита» против «Спартака» без дисквалифицированного Вендела.

– Потеря Вендела оказалась невосполнимой?

– Соглашусь, без него сложно пришлось. Хотя спас бы он «Зенит» по такой игре? Не уверен.

При таком Барриосе, Глушенкове, Кассьерре? Сегодня это были три пустых игрока. Не в форме! К колумбийцу вопросов все больше и больше...

Мостовой хорошо вышел на замену. Но почему его не выпустили вместо Кассьерры раньше, допустим, сразу после перерыва?