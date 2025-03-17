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  • Орлов: «Не уверен, что Вендел спас бы «Зенит» в матче со «Спартаком»

Орлов: «Не уверен, что Вендел спас бы «Зенит» в матче со «Спартаком»

Сегодня, 18:43
8

Геннадий Орлов порассуждал об игре «Зенита» против «Спартака» без дисквалифицированного Вендела.

– Потеря Вендела оказалась невосполнимой?

– Соглашусь, без него сложно пришлось. Хотя спас бы он «Зенит» по такой игре? Не уверен.

При таком Барриосе, Глушенкове, Кассьерре? Сегодня это были три пустых игрока. Не в форме! К колумбийцу вопросов все больше и больше...

Мостовой хорошо вышел на замену. Но почему его не выпустили вместо Кассьерры раньше, допустим, сразу после перерыва?

  • «Зенит» уступил на выезде со счетом 1:2.
  • Команда опустилась на 3-е место в таблице РПЛ.
  • Вендел пропускал матч из-за дисквалификации за красную карточку в предыдущем туре – бразилец показал неприличный жест фанатам «Факела».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел Орлов Геннадий
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Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1742227193
Прозрел наконец.
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Спартачище
1742228008
Болотные игруны под прессингом не знали что делать беспомощное стадо угольков
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Номэд
1742228216
Сельдерей поставил ставку на бразил. А они играть не хотят. А надо было россиян, они то знают цену дерби двух столиц.
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FCSpartakM
1742230309
Сейчас везде разгоняют тему, что Семака нужно в аут. Но когда бумжам объясняли, что Сережа не тренер и что из состава зенита убери Вендела, Барриоса и Дугласа (раньше и Малкома) - все. Но бумжи укакивались, теперь переобулись. То же самое по Глушу, я писал еще в начале сезона,что зенит пожалеет, что его купил. В итоге мертвое ЧСВ морда, которая должна двигать мяч, двигает рот в инстаграме только. Вся надежда на тупые шары и админресурс. Шансов выиграть чемп у зенита все еще больше других
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шахта Заполярная
1742230391
Обратите внимание как грамотно свистун ивашка подсуживал немытым. В первом тайме не дал ни одной желтой зинке, хотя возможности для этого было не мало. Но он грамотно посадил на желтые Умярова и Бабича. Главного защитника и разрушителя атак. Тем самым ограничил их работоспособность и по любой возможности показал бы им красную. А ведь в переди еще больше пол матча. Опытны свистун, грамотно работает.
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NewLife
1742233243
Сирожа допустил тактические ошибки, полагая, что Спартак на своем поле всей командой полетит в атаку, и питерцы поймают КБ на контратаках. Но Деян дал указание играть в игру "а ну ка отними", выманивать синит и лишать их мяча под прессингом - это сработало на все сто. Сельдерей был очень удивлен и зол, уповал на купленного судейку, который, по такой игре, сделает конфетти карточек спартаковцам, но Спартак был настолько силен, что даже этого не хватило. Теперь ноют, что не удалил того, сего)) Платить надо больше, чтобы судейка не боялся позора и возможной дисквы.
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