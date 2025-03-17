Орлов: «Не уверен, что Вендел спас бы «Зенит» в матче со «Спартаком»

Геннадий Орлов порассуждал об игре «Зенита» против «Спартака» без дисквалифицированного Вендела.
– Потеря Вендела оказалась невосполнимой?
– Соглашусь, без него сложно пришлось. Хотя спас бы он «Зенит» по такой игре? Не уверен.
При таком Барриосе, Глушенкове, Кассьерре? Сегодня это были три пустых игрока. Не в форме! К колумбийцу вопросов все больше и больше...
Мостовой хорошо вышел на замену. Но почему его не выпустили вместо Кассьерры раньше, допустим, сразу после перерыва?
- «Зенит» уступил на выезде со счетом 1:2.
- Команда опустилась на 3-е место в таблице РПЛ.
- Вендел пропускал матч из-за дисквалификации за красную карточку в предыдущем туре – бразилец показал неприличный жест фанатам «Факела».
Источник: «Спорт-Экспресс»