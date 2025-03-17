Семин одним словом описал победу «Спартака» над «Зенитом»

Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» дома победил со счетом 2:1.

Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.

Спартаковцы обошли «Зенит» в таблице лиги, лидирует в чемпионате «Краснодар».

«Вчера состоялся великолепный матч с потрясающей атмосферой. Стадион был заполнен, и игроки «Спартака» отблагодарили болельщиков.

Победа получилась закономерной, и теперь шансы «Спартака» на чемпионство значительно выросли. Однако за титул продолжают бороться три команды, что делает чемпионат по-настоящему захватывающим.

При этом сюрпризы могут преподнести даже команды из нижней части турнирной таблицы. Все только начинается.

С приходом Станковича в «Спартаке» воцарились только положительные эмоции. Он быстро нашел общий язык с командой.

В весенней части сезона «Спартак» стал заметно более организованным по сравнению с началом чемпионата, когда преобладали лишь эмоции.

Сейчас команда действует компактно, нашла баланс между атакой и обороной. Поэтому «Спартак» сегодня серьезный претендент на чемпионство», – считает Семин.