Семин одним словом описал победу «Спартака» над «Зенитом»

Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
- «Спартак» дома победил со счетом 2:1.
- Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.
- Спартаковцы обошли «Зенит» в таблице лиги, лидирует в чемпионате «Краснодар».
«Вчера состоялся великолепный матч с потрясающей атмосферой. Стадион был заполнен, и игроки «Спартака» отблагодарили болельщиков.
Победа получилась закономерной, и теперь шансы «Спартака» на чемпионство значительно выросли. Однако за титул продолжают бороться три команды, что делает чемпионат по-настоящему захватывающим.
При этом сюрпризы могут преподнести даже команды из нижней части турнирной таблицы. Все только начинается.
С приходом Станковича в «Спартаке» воцарились только положительные эмоции. Он быстро нашел общий язык с командой.
В весенней части сезона «Спартак» стал заметно более организованным по сравнению с началом чемпионата, когда преобладали лишь эмоции.
Сейчас команда действует компактно, нашла баланс между атакой и обороной. Поэтому «Спартак» сегодня серьезный претендент на чемпионство», – считает Семин.