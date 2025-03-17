Орлов похвалил полузащитника «Спартака»: «На его фоне Барриос был бледной тенью»

Геннадий Орлов персонально отметил двух спартаковцев за игру против «Зенита».

«Спартак» дома победил со счетом 2:1.

Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.

«Зенит» просто-напросто проиграл центр поля, большинство единоборств. Команда Станковича все перекусывала.

Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. Сколько отборов, перехватов в его исполнении! Какой высокий КПД.

Настоящий опорник! На его фоне Барриос просто был бледной тенью...

Мартинс выдал матч жизни! Кстати, помните, после прошлого тура, когда «Спартак» уступил «Рубину», я еще удивился, почему он вышел только на замену?

На мой взгляд, у этого хавбека очень большой потенциал. Рослый, техничный. Нацелен на удар.

Сегодня он однозначно был номером один! Выиграл абсолютно всю борьбу! А как бежит!

Станкович доверил игроку из Люксембурга место в старте. В итоге этот ход сработал на все 100 процентов. Потрясающий футболист!» – сказал Орлов.