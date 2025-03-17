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  • Орлов похвалил полузащитника «Спартака»: «На его фоне Барриос был бледной тенью»

Орлов похвалил полузащитника «Спартака»: «На его фоне Барриос был бледной тенью»

Сегодня, 14:14
7

Геннадий Орлов персонально отметил двух спартаковцев за игру против «Зенита».

  • «Спартак» дома победил со счетом 2:1.
  • Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.

«Зенит» просто-напросто проиграл центр поля, большинство единоборств. Команда Станковича все перекусывала.

Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. Сколько отборов, перехватов в его исполнении! Какой высокий КПД.

Настоящий опорник! На его фоне Барриос просто был бледной тенью...

Мартинс выдал матч жизни! Кстати, помните, после прошлого тура, когда «Спартак» уступил «Рубину», я еще удивился, почему он вышел только на замену?

На мой взгляд, у этого хавбека очень большой потенциал. Рослый, техничный. Нацелен на удар.

Сегодня он однозначно был номером один! Выиграл абсолютно всю борьбу! А как бежит!

Станкович доверил игроку из Люксембурга место в старте. В итоге этот ход сработал на все 100 процентов. Потрясающий футболист!» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мартинс Кристофер Умяров Наиль Орлов Геннадий
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Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1742212493
Орлов флюгер! Барриос отличный футболист! Вчера Умяров достойно сыграл в отборах и перехватах. Но ускорения и паса у него нет, но возможно будет. Теперь понятно для чего он нужен Станковичу.
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ivany4
1742212592
Орлов такой, в случае проигрыша быстро найдет крайнего. А то и двух.))
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oyabun
1742212762
Собирается крутая обойма игроков - Барко, Угальде, Маркиньос, Мартинс и Умяров в нападении. Дуарте, Бабич в обороне. Это прям костяк. Остальные пока нестабильны, то круто сыграют - как вчера Литвинов, Денисов, то выдают невыразительную игру, как Рябчук, Бонгонда. А признак чемпионской игры именно тогда когда вся команда как единый организм, выдает свой максимум из матча в матч. Только тогда можно взять титул.
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balam
1742214170
Умяров действительно удивил.хотя вся команда молодцы
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ilich55
1742214513
Нашёл кого сравнивать. Умярову ещё 24, а Барриосу в этом году 32. Да, Умяров вчера отыграл на 5 с плюсом, но давно ли косячил? Мартинс тоже пока не стабилен, поэтому и сыграл в половине матчей.
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