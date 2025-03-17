Каррера сравнил нынешний «Спартак» с тем, который выиграл РПЛ в 2017-м

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо прокомментировал победу команды над «Зенитом».

«Спартак» будет до конца бороться за чемпионство. И вчера они это доказали!

Похож ли этот «Спартак» на команду 2017-го года? Не смотрю игры и не могу сравнить эту команду с чемпионским составом. Но причина сегодняшних успехов «Спартака» в группе отличных футболистов», – сказал Каррера.