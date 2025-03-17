Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран высказался о шансах команды на чемпионство.

В воскресенье красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) и поднялись на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – три очка.

– Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в РПЛ в 2017 году – тогда же команда взяла чемпионство. Напрашивается параллель.

– О чемпионство говорить рановато – ещe достаточно матчей. У «Спартака» одинаковое количество очков с «Зенитом», а от «Краснодара» отстают на три очка. Забегать вперeд не надо. Конечно, хотелось бы провести эту параллель, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Самые опасные матчи – с аутсайдерами. Главное, чтобы не было недооценки таких соперников. Если в матчах с аутсайдерами будут такие же заряженные, как с «Зенитом», то у «Спартака» хорошие шансы на чемпионство.