Журналист пытался спровоцировать Станковича вопросом про Соболева – тренер ответил

Журналист Дмитрий Егоров задал провокационный вопрос главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу после матча с «Зенитом» (2:1).

«Сегодня «Спартак» выиграл, наконец-то обогнал «Зенит» по очкам. Не появлялась ли у вас или может ли появиться когда-нибудь такая мысль: «Вот какой я молодец! Я ведь тренер, мог сказать, что мне очень нужен Александр Соболев, что я ни за что его не продам». А сейчас, с течением времени, вы можете понять, что вы и денег заработали, примерно 8-10 млн для клуба, и там человек ничего не забил, а тот нападающий, который был в конкуренции, наоборот, забил 16 [Угальде]. И, мол, вы отличный комбинатор, который может себе сказать: «Какой я молодец, что разрешил его продать», – обратился Егоров к Станковичу.

«Спасибо, следующий вопрос. Вы не смотрели мне в глаза, когда задавали этот вопрос», – ответил тренер «Спартака».