Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча с «Зенитом».

Московская команда выиграла со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальный матч. Мартинс никогда не сдаeтся, нужно было верить в него. Это чувство веры дает всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч после очень сильного соперника», – сказал Станкович.