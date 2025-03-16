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Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Вчера, 22:18
8

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после матча с «Зенитом».

Московская команда выиграла со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальный матч. Мартинс никогда не сдаeтся, нужно было верить в него. Это чувство веры дает всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч после очень сильного соперника», – сказал Станкович.

  • «Спартак» набрал 43 очка и сравнялся по очкам с «Зенитом».
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Станкович Деян
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Комментарии (8)
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zigbert
1742153324
Станковичу тоже большое спасибо, вдохнул новую жизнь в Спартак.
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alefreddy
1742153681
поверил в команду и она в него
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russkiisergei
1742153904
Станкович подарил радость всей стране!!! зинит-позор Российского футбола!!!
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ivany4
1742154649
Когда прочитал составы, написал, что хитрости от Станковича будем ждать во втором тайме. Оказалось, что "карающий" меч присутствовал с первой1 минуты и сказал свое слово. Мартинс наше все!!!
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SPACE TRUCKIN
1742154994
главное - не растерять настрой на оставшийся отрезок чемпионата...
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ScarlettOgusania
1742157522
Станкович в Дубае в поддавки с бом.жами сыграл, а Сельдереич поверил, что и в чемпионате Спартак будет так же играть)) хераковича вам в ваши потные "мечты"!))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1742158341
Жаль Угальдо подскис после перерыва. Его, наверное пораньше нужно менять, пока он в себя не придет. Пока как то бесполезен. Лучше Гарсию пораньше выпускать или второго Солари.
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alex1951
1742159136
Ну,что сказать,ну что сказать устроены так люди....Станкович ,хоть и лысый ,не дурак.... К победе он Спартак приблизил... А посмотрев на Семака , Газвонючки огорчились... Нахальной радости не видно, искать придется чемодан..... Готовься ехать в Казахстан...)))))
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