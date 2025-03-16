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Канчельскис назвал чемпиона РПЛ-2024/25

Сегодня, 20:31
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен в победе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ. Сейчас петербуржцы отстают от «Краснодара» на три очка.

– Перед возобновлением сезона вы сказали, что чемпионом будет «Зенит». И сегодня так думаете?

– Конечно! Хотя весной команда выглядит тяжеловато. Буксует атака, голы даются с трудом. Но все равно у меня нет сомнений, что «Зенит» придет к финишу первым.

– За счет чего?

– Конкуренты сейчас тоже не в порядке, спотыкаются, теряют очки. К тому же «Краснодар» из-за травмы лишился Сперцяна, а «Динамо» – Тюкавина. Равноценной замены нет ни тому, ни другому. У «Спартака» лидеры на месте, но многовато игровых проблем. «Зенит» же обладает колоссальным запасом прочности. Великолепная скамейка, на каждую позицию по два футболиста. Это и станет решающим фактором в чемпионской гонке. В год столетия титул в Питере не упустят.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
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Кон(ь)чальскис уди анаконде сказки расскажи
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