Экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал ролик, в котором несколько бывших игроков команды выразил ей поддержку перед матчем 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Среди них Фернандо, Эйден Макгиди, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Ивелин Попов, Луис Робсон.
В комментариях в соцсетях также сообщение оставил экс-футболист красно-белых Квинси Промес, который написал: «Davaiiiii ###» («блинннннн»).
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 19:45 мск.
- Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 40 очками после 20 матчей. Петербуржцы идут 2-ми с 43 баллами.
Источник: Спортс''