Экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал ролик, в котором несколько бывших игроков команды выразил ей поддержку перед матчем 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Среди них Фернандо, Эйден Макгиди, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Ивелин Попов, Луис Робсон.

В комментариях в соцсетях также сообщение оставил экс-футболист красно-белых Квинси Промес, который написал: «Davaiiiii ###» («блинннннн»).