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  • Экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»

Экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»

Сегодня, 16:27
12

«Спартак» опубликовал ролик, в котором несколько бывших игроков команды выразил ей поддержку перед матчем 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Среди них Фернандо, Эйден Макгиди, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Ивелин Попов, Луис Робсон.

В комментариях в соцсетях также сообщение оставил экс-футболист красно-белых Квинси Промес, который написал: «Davaiiiii ###» («блинннннн»).

  • Матч «Спартак»«Зенит» пройдет сегодня и начнется в 19:45 мск.
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 40 очками после 20 матчей. Петербуржцы идут 2-ми с 43 баллами.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Зенит Спартак Промес Квинси
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Комментарии (12)
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СильныйМозг
1742131847
Промес написал: "Если чё, есть чё"!
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andrei-sarap-yandex
1742131885
может презирают СПАРТАК ???? ГНИЛЬ СПАРТАК ..НАРОДНАЯ КОМАНДА + НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ЛОХИ
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WE ARE FOR PETER
1742132071
На блины перешли))
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БАЗАРА НЕТ
1742132197
Не поможет
Ответить
Спартач80
1742133593
Педикулёзные мразоты повылазили =))))))
Ответить
Спартачище
1742133883
А почему за болотный клупчик глорят только лгбт?
Ответить
kif123kif
1742134322
Игорь Ковалев/гимн Спартак Москва https://ok.ru/music/track/52500103250196
Ответить
fakeid
1742134586
какой позор! даже луиса ковролино вытащили! ziborock рад небось)
Ответить
СильныйМозг
1742134886
Кружок по нестандартным интересам.
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