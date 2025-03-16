Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Краснодар». Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Мохеби, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Комличенко, Голенков.
Главный тренер: Хонатан Альба
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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Источник: «Бомбардир»