Стали известны стартовые составы на матч 21 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Краснодар». Игра состоится 16 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Мохеби, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Ленини, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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