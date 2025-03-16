Акинфеев: «Обиднее было бы от Дзюбы пропустить»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после гостевого матча 21‑го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) сказал, что ему не обидно пропустить впервые в 2025 году.

– У вас голевая передача.

– Я играю с давних времен, и многие не помнят, что у меня много передач было: и голевых, и предголевых. Но дело в том, что теперь, оказывается, Сауль может забить только с моего паса. Дай бог, чтобы его прорвало. Самое главное – мы выиграли. Был тяжелый матч.

Предыдущий матч, когда «Акрон» играл здесь с «Крыльями», я смотрел и понимал, что нас ждет. Все то же самое было. Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть.

– Вы пропустили впервые в 2025 году. Не обидно?

– Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил.