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  • Генич – о голе Соболева в ворота «Спартака»: «Это будет кино»

Генич – о голе Соболева в ворота «Спартака»: «Это будет кино»

Сегодня, 14:49
4

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Он ждет гола Александра Соболева в ворота московской команды.

«Стоит ли Соболеву праздновать гол в ворота «Спартака»? Нет, ты что. Даже выход на поле будет для него испытанием. Беруши надо надевать. 40 тысяч будут ему свистеть – и это только выход на поле. Любое касание будут свистеть! А если он еще и забьет, вообще трындец будет. Но это будет, конечно, красиво. Не забить ни одного мяча до матча со «Спартаком», выйти на «Лукойл Арену» в решающем матче и воткнуть. Это будет кино. Как у Дзюбы, когда он не знал, как радоваться, и голову в футболку все время прятал.

Соболев ночь проведет, думая, как он выйдет и если забьет, что он будет делать. А он наверняка будет засыпать с мыслью, что он выйдет на замену и забьет. И скажу честно, я бы очень хотел на это посмотреть», – сказал Генич.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Генич Константин
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Комментарии (4)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1742126035
ЕЕЕ(+)бенич, ваше дешевое мнение заверните вчетверо, сложите пополам, измельчите в порошок, занюхайте и не хрюкайте
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Борис34684
1742128864
Семак опять будет подавать протест за угугуканье и свист на дельфине. Опять расизм, дельфин то голубой. Про какой гол говорит Генич, главная задача дельфина завалиться в штрафной.
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Arvlad
1742131936
Таки не пойму... как с лавки голы забивать...
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Цугундeр
1742132600
Норм мультфильм будет."В порту " называется.) "А дельфины мокрые На тебя глядят умными глазами А дельфины скромные, А дельфины добрые, Просят чтобы им сказку рассказали."
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