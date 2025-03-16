Генич – о голе Соболева в ворота «Спартака»: «Это будет кино»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Он ждет гола Александра Соболева в ворота московской команды.

«Стоит ли Соболеву праздновать гол в ворота «Спартака»? Нет, ты что. Даже выход на поле будет для него испытанием. Беруши надо надевать. 40 тысяч будут ему свистеть – и это только выход на поле. Любое касание будут свистеть! А если он еще и забьет, вообще трындец будет. Но это будет, конечно, красиво. Не забить ни одного мяча до матча со «Спартаком», выйти на «Лукойл Арену» в решающем матче и воткнуть. Это будет кино. Как у Дзюбы, когда он не знал, как радоваться, и голову в футболку все время прятал.

Соболев ночь проведет, думая, как он выйдет и если забьет, что он будет делать. А он наверняка будет засыпать с мыслью, что он выйдет на замену и забьет. И скажу честно, я бы очень хотел на это посмотреть», – сказал Генич.