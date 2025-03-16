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Заявление фанатов «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Сегодня, 14:24
24

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением перед матчем со «Спартаком».

«Для нас настает момент истины, сезон охоты длиною в 7 лет подходит к своему завершению. Шесть чемпионств кряду позволили нам повторить результат нашего сегодняшнего соперника, но до абсолютного рекорда не хватает седьмого чемпионства. Красивая история в год столетия, которую объективно непросто будет кому-то еще раз повторить.

Впереди – сложнейшие десять туров, и тем достойнее может быть победа, ведь как если не с прямыми конкурентами доказывать свое право быть лучшими – и начинать надо уже сегодня в матче со «Спартаком». Мы верим в тебя, «Зенит»!» – написала «Ландскрона» в телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (24)
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порт
1742124837
1-2
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Мордаванин
1742125599
ландскрона вышла из "кафешки" инаправилась всторону открывашки)) проснулись))
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"НЕ" АДЕКВАТ
1742126219
Фанатская отрыжка говорит газовой трубой. 100к1, что 7 чемпионств свинарей, ценнее и достойнее, чем ваши купленные 6. Вы можете выпердеть хоть 10 чемпионств, цена им свинной хвост. ***** и свинарий лучши пойдите водки попейте.
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FCSpartakM
1742126796
да чего переживать, там админресурс уже работает, как работает стабильно уже 2 десятка лет почти
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Каратель помойников
1742127743
Ландс..кто? Не могли алкаши из ночлежки себя чебуречной или рюмочной,на худой конец шавермячной назвать? Ну или обьединение гыгыкалок
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Номэд
1742129618
У админресурса и бом.жарни всё продумано и рассчитано было. И столетие и седьмое чАмпионство.
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kvm
1742130372
сосите глицин!
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БАЗАРА НЕТ
1742132510
Разгромить рылов
Ответить
TOMSON
1742133869
По честному давно такого предвкушения матча не было. Сегодня будет большой матч.
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Спартачище
1742134189
как же боятся болотные))) прям трясутся от страха
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