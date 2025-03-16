Заявление фанатов «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением перед матчем со «Спартаком».

«Для нас настает момент истины, сезон охоты длиною в 7 лет подходит к своему завершению. Шесть чемпионств кряду позволили нам повторить результат нашего сегодняшнего соперника, но до абсолютного рекорда не хватает седьмого чемпионства. Красивая история в год столетия, которую объективно непросто будет кому-то еще раз повторить.

Впереди – сложнейшие десять туров, и тем достойнее может быть победа, ведь как если не с прямыми конкурентами доказывать свое право быть лучшими – и начинать надо уже сегодня в матче со «Спартаком». Мы верим в тебя, «Зенит»!» – написала «Ландскрона» в телеграм-канале.