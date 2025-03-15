Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Локомотивом» в 21-м туре РПЛ.

«Грустим, потому что не добились результат. Хотя, считаю, мы показали высокий уровень футбола во всех последних матчах. Решилось всe на стандартах. Мы хорошо выбегали в контратаки, но на стандартах. Второй гол – к сожалению, мяч отскочил к чужому игроку. Наша команда показала высокий уровень игры. Главное – вернуться к реализации моментов, а не только играть красиво», – сказал Личка.