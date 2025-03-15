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Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива»

Сегодня, 22:16
4

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Локомотивом» в 21-м туре РПЛ.

«Грустим, потому что не добились результат. Хотя, считаю, мы показали высокий уровень футбола во всех последних матчах. Решилось всe на стандартах. Мы хорошо выбегали в контратаки, но на стандартах. Второй гол – к сожалению, мяч отскочил к чужому игроку. Наша команда показала высокий уровень игры. Главное – вернуться к реализации моментов, а не только играть красиво», – сказал Личка.

  • «Динамо» проиграло «Локо» со счетом 1:2.
  • Клуб опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Личка Марцел
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Комментарии (4)
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Gwynbleidd
1742066369
Хороший матч, Динамо играло лучше, но так бывает...
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DMитрий
1742066492
В первом тайме Динамо действительно выглядело классно. Игра шла, но матч не закрыли. Второй не смотрел. Но есть ощущение что счет не по игре.
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DOCTOR PENALTY
1742066705
Динамо всё ближе к Карпину, Карпин всё ближе к Динамо. ""
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WE ARE FOR PETER
1742067409
И улыбнулся) личка он такой
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