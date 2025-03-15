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  • Защитник «Химок» Ориньо сказал, что сделал бы с человеком, который ухал в сторону Вендела

Защитник «Химок» Ориньо сказал, что сделал бы с человеком, который ухал в сторону Вендела

Сегодня, 19:32
52

Защитник «Химок» Ориньо высказался о ситуации в матче 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2). В сторону полузащитника гостей Вендела в ходе матча раздавались расистские скандирования.

«В футболе нет места расизму. Мы видели, что было с Винисиусом, сейчас с Венделом. Это очень сложная ситуация. Если ему нужна помощь и поддержка – я здесь.

Его реакция была очень спокойная. Если бы это было со мной, я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления», – сказал Ориньо.

  • Вендел в ответ на оскорбления показал неприличный жест в адрес трибун. Бразилец получил 1 матч дисквалификации плюс еще 1 условно.
  • КДК наказал «Факел» проведением 1 домашнего матча без зрителей и штрафом. Воронежский клуб собирался оспорить это решение.

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Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Факел Вендел Ориньо
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Комментарии (52)
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кайрос
1742056803
Если бы это было со мной, я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления», – сказал Ориньо.===== Красава.Сказал как надо...Вот только когда полстадиона ухают, чо делать ?
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FWSPM
1742057159
на словах все смелые. смотри договоришся ты не у себя дома
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Тинез Розоп
1742058255
Грозная макака…
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erybov1965
1742060552
Ну прежде всего большая часть здесь,чтобы зарабатывать,а не работать,судя по результатам и количеству игр за год, в сравнении с игроками играющими в других европейских клубах.И что этот легионер не слышал о решении КДК или он только Семака слушал.
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anatolich72
1742061018
И нахрена нам эта макака в стране, пусть к себе валит.
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