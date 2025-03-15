Защитник «Химок» Ориньо сказал, что сделал бы с человеком, который ухал в сторону Вендела

Защитник «Химок» Ориньо высказался о ситуации в матче 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2). В сторону полузащитника гостей Вендела в ходе матча раздавались расистские скандирования.

«В футболе нет места расизму. Мы видели, что было с Винисиусом, сейчас с Венделом. Это очень сложная ситуация. Если ему нужна помощь и поддержка – я здесь.

Его реакция была очень спокойная. Если бы это было со мной, я бы ударил этого человека в лицо. Мы здесь, чтобы работать, а не терпеть оскорбления», – сказал Ориньо.