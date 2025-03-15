«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свое поле

«Краснодар» перед гостевой игрой 21-го тура РПЛ с «Ростовом» обратился в лигу с просьбой проверить качество газона на стадионе «Ростов Арена».
В итоге, комиссия признала поле пригодным к проведению матча.
Резервным стадионом «Ростова» заявлен стадион «Краснодар». Таким образом, в случае переноса, команда Мусаева получила бы дополнительный домашний матч.
- Матч пройдет 16 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 17:00 мск.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 43 очками после 20 матчей. «Ростов» идет 7-м с 30 баллами.
Источник: «РБ Спорт»