«Краснодар» хотел перенести матч с «Ростовом» на свое поле

«Краснодар» перед гостевой игрой 21-го тура РПЛ с «Ростовом» обратился в лигу с просьбой проверить качество газона на стадионе «Ростов Арена».

В итоге, комиссия признала поле пригодным к проведению матча.

Резервным стадионом «Ростова» заявлен стадион «Краснодар». Таким образом, в случае переноса, команда Мусаева получила бы дополнительный домашний матч.