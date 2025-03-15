Реакция Жиркова на вызов Дзюбы в сборную России

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков сказал, что для него стал неожиданным вызов нападающего «Акрона» Артем Дзюбы в национальную команду на товарищеские матчи в марте.
– Удивился, что Дзюбу вызвали в сборную России, учитывая его взаимоотношения с Карпиным в последнее время [смеется]. А так, Артем в хорошей форме, забивает отличные мячи, ставит рекорды. Мало таких нападающих у нас в стране. Его вызов в целом оправдан.
– Вы же поиграли и с Кержаковым, и с Дзюбой в разных командах. Можете их сравнить?
– Очень разные нападающие. Один – большой, другой маленький и быстрый. Футболисты абсолютно разного плана.
- 36-летний Дзюба вызван в сборную России впервые с лета 2021 года, когда национальную команду возглавил Валерий Карпин.
- Россия сыграет в Москве с Гренадой и Замбией 19 и 25 марта соответственно.
- Дзюба делит первое место по числу голов за сборную РФ с Александром Кержаковым. У обоих по 30 мячей на счету.
Источник: «Матч ТВ»