Реакция Жиркова на вызов Дзюбы в сборную России

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков сказал, что для него стал неожиданным вызов нападающего «Акрона» Артем Дзюбы в национальную команду на товарищеские матчи в марте.

– Удивился, что Дзюбу вызвали в сборную России, учитывая его взаимоотношения с Карпиным в последнее время [смеется]. А так, Артем в хорошей форме, забивает отличные мячи, ставит рекорды. Мало таких нападающих у нас в стране. Его вызов в целом оправдан.

– Вы же поиграли и с Кержаковым, и с Дзюбой в разных командах. Можете их сравнить?

– Очень разные нападающие. Один – большой, другой маленький и быстрый. Футболисты абсолютно разного плана.