Слишкович прокомментировал вторую победу «Оренбурга» в чемпионате России

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после домашнего матча 21-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) сказал, что эта победа стала маленькой искрой, из которой его команде нужно сделать огонь.

– Насколько для вас была ожидаема эта победа?

– Ты выходишь на любую игру с целью победить. Иногда не успеваешь, а иногда получается. Думаю, сегодня увидели одну команду, которая хотела играть в футбол и показала желание. Конечно, красная карточка нам помогла, сопернику было тяжело, но, думаю, что по поводу результата и этой победы никто не может ничего нам сказать.

– Сколько нужно забить голов, чтобы их засчитали и вы одержали победу?

– Не знаю, сколько электричества есть в этом VAR‑телевидении. Зависит от электросилы там. Сейчас я шучу, конечно.

Рефери делал свою задачу так, как ему кажется правильным. Не буду говорить про эти вещи. Есть люди, которые разбираются с этим. Если были ошибки, они скажут и что‑то сделают. Если ошибок не было, окей, идем дальше и всe.

Мы выглядели во многих играх хорошо, во многих матчах мы заслужили больше, чем получили. А получали ничего. Я надеюсь, что это – та маленькая искра, которая нам была нужна. Из этой искры нужно сделать огонь.