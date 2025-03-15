В «Химках» объяснили отсутствие Джикии в игре с «Ахматом»

«Химки» принимают «Ахмат» в 21-м туре чемпионата России.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру пропускает центральный защитник химчан Георгий Джикия. В клубе объяснили его отсутствие в составе
«У Джикии повреждение, которое он получил в игре против ЦСКА. Пока трудно говорить о сроках возвращения игрока на поле.
Георгий проходил УЗИ и МРТ на этой неделе, он не тренировался с командой после последнего матч РПЛ против ЦСКА», – сообщила пресс-служба «Химок».
Источник: «Спорт-Экспресс»