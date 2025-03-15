«Оренбург» выиграл второй матч в сезоне РПЛ – первый был со «Спартаком» в июле

«Оренбург» прервал длительную серию без побед в чемпионате России.

Команда не могла выиграть 19 матчей РПЛ подряд.

Сегодня «Оренбург» благодаря позднему автоголу одолел дома «Факел» – 1:0.

До этого они побеждали «Спартак» (2:0) в 1-м туре Премьер-лиги. Это было 21 июля.