Семак ответил на вопрос о влиянии результата матча «Спартак» – «Зенит» на чемпионскую гонку

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, определится ли будущий чемпион по итогам игры 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– Встреча со «Спартаком» – это матч за чемпионство?

– Вы немножко не так формулируете. Это игра команд, которые идут вверху.

Это не определяющий матч ни для кого из сторон. Просто хорошая игра.

– Вы не согласны, что это определяющий матч?

– Вы как думаете?

– Определяющий.

– Я думаю, нет.