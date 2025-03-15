Семак ответил на вопрос о влиянии результата матча «Спартак» – «Зенит» на чемпионскую гонку

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, определится ли будущий чемпион по итогам игры 21-го тура РПЛ со «Спартаком».
- Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
- Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
- «Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.
– Встреча со «Спартаком» – это матч за чемпионство?
– Вы немножко не так формулируете. Это игра команд, которые идут вверху.
Это не определяющий матч ни для кого из сторон. Просто хорошая игра.
– Вы не согласны, что это определяющий матч?
– Вы как думаете?
– Определяющий.
– Я думаю, нет.
Источник: «РБ Спорт»