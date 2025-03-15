Лопырева назвала сигма-боя российского футбола

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева определила футбольного сигма-боя.

Она согласилась с мнением актрисы Марии Горбань, которая назвала форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Он забивает с 2007 года. Сейчас в активе 36-летнего нападающего 235 голов.

Дзюба опередил Александра Кержакова и получил первый с 2021 года вызов в сборную России.

«Очень рада последним новостям о вызове Артема Дзюбы в сборную России по футболу. Сразу вспоминается 2018 год и наш ЧМ. Ностальгия и невероятные эмоции, которые Артем и сборная дарили всей стране.

И пусть сейчас мы лишены возможности болеть за наших парней в официальных матчах, давайте поддержим их в матчах товарищеских.

Ну а Артему персональной удачи, вернуться в сборную спустя 4 года – это круто. Дзюба – сигма-бой российского футбола», – написала Лопырева в своем телеграм-канале.