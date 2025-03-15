7 игроков «Барселоны» и 1 футболист «Реала» – в составе сборной Испании на 1/4 финала Лиги наций

Тренерский штаб сборной Испании определился с заявкой на ближайшие игры.

Луис де ла Фуэнте включил в состав 27 футболистов, в том числе семь из «Барселоны» и только одного из «Реала» – дебютанта Рауля Асенсио.

Испанцы в марте сыграют с Нидерландами в 1/4 финала Лиги наций.

Вратари: Давид Рая («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес (оба – «Барселона»), Рауль Асенсио («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Йереми Пино, Айосе Перес, Алекс Баэна (все – «Вильярреал»), Педри, Марк Касадо, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Дани Ольмо (все – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Сарагоса («Осасуна»);

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Саму Омородион («Порту»), Альваро Мората («Галатасарай»).