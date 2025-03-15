Аршавин сказал, в чем преимущество «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Андрей Аршавин высказался о борьбе за медали в чемпионате России-2024/25.

«Думаю, что тройка лидеров останется неизменной. «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» разберут медали.

Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но «Динамо» теперь очень сложно претендовать на медали.

У «Краснодара» есть преимущество за счет легкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить «Ростов» на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут «на багаже» Валерия Карпина», – заявил Аршавин.