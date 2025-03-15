Радимов объяснил снижение результативности Глушенкова в «Зените»

Владислав Радимов высказался о регрессе нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Глушенков отличился 10 раз в этом сезоне.

9 из 10 голов он забил еще летом.

«Глушенков играет не на своей позиции. Весной в центре появлялся Клаудиньо, Глушенкова смещали то на фланг, то еще куда‑то.

После перерыва в чемпионате в матче с ЦСКА Максим начал справа, но его всегда тянуло в центр. И в итоге он не может привыкнуть к новым партнерам, он пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру.

Этого в начале сезона не было, он использовал свои лучшие качества, его награждали мячами. Глушенков не может найти золотую середину.

И это не только проблема Максима, но и Семака. Глушенков должен играть быстрее и не выдумывать того, чего от него не требуют», – заявил Радимов.