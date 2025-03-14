Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин собирается побороться за должность президента РФС.

«Вижу себя кандидатом в президенты РФС. Стану ли я преемником Александра Дюкова – покажет время. У меня достаточно знаний и есть желание.

Опыт в российском и европейском футболе, уверен, поможет развивать футбол в стране. Но самое главное – это получить образование. Без него идти на такой пост очень сложно.

Мы как раз проходили обучение в УЕФА. Я учился и на тренера, так что знаний у меня достаточно. Вопрос лишь в том, где их применить.

В следующем цикле хочу попробовать себя в роли кандидата, а дальше будет видно», – сказал Булыкин.