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  • Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»

Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»

Сегодня, 22:44
4

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин собирается побороться за должность президента РФС.

«Вижу себя кандидатом в президенты РФС. Стану ли я преемником Александра Дюкова – покажет время. У меня достаточно знаний и есть желание.

Опыт в российском и европейском футболе, уверен, поможет развивать футбол в стране. Но самое главное – это получить образование. Без него идти на такой пост очень сложно.

Мы как раз проходили обучение в УЕФА. Я учился и на тренера, так что знаний у меня достаточно. Вопрос лишь в том, где их применить.

В следующем цикле хочу попробовать себя в роли кандидата, а дальше будет видно», – сказал Булыкин.

  • Дюкова переизбрали президентом РФС 2 февраля.
  • Срок полномочий – 4 года.
  • Он возглавляет организацию с 2019 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий Дюков Александр
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Комментарии (4)
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Mirak92
1741982369
В президенты РФ меть, ху..ли мелочить
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FWSPM
1741983422
скромный парень
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БАЗАРА НЕТ
1741984043
Перекурился)
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fakeid
1741984199
в палату к мостовому. срочно.
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