Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин собирается побороться за должность президента РФС.
«Вижу себя кандидатом в президенты РФС. Стану ли я преемником Александра Дюкова – покажет время. У меня достаточно знаний и есть желание.
Опыт в российском и европейском футболе, уверен, поможет развивать футбол в стране. Но самое главное – это получить образование. Без него идти на такой пост очень сложно.
Мы как раз проходили обучение в УЕФА. Я учился и на тренера, так что знаний у меня достаточно. Вопрос лишь в том, где их применить.
В следующем цикле хочу попробовать себя в роли кандидата, а дальше будет видно», – сказал Булыкин.
- Дюкова переизбрали президентом РФС 2 февраля.
- Срок полномочий – 4 года.
- Он возглавляет организацию с 2019 года.
Источник: «Р-Спорт»