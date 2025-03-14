Зенитовец Мантуан заполнил «русскую анкету»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы о России.
Он заполнил так называемую «русскую анкету».
- Любимое русское блюдо – борщ
- Любимый русский напиток – черный чай
- Любимый русский исполнитель – Zivert
- Лучший город РФ после Санкт-Петербурга – Сочи
- Лучший российский футболист – Андрей Аршавин
- Любимое русское слово – «хорошо»
- Лучший друг из россиян – Андрей Мостовой
- Что ты привозишь с собой в Бразилию из России – привычку есть суп
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России