Игру 21-го тура РПЛ назвали «Кубком Эль-Пластико»

Матч 21-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Факелом» получил необычный статус.

Его назвали первым в истории розыгрышем «Кубка Эль-Пластико».

Дело в том, что только эти две команды играют в РПЛ на искусственных полях.

Победитель матча заберет трофей, сделанный из пластиковой бутылки.