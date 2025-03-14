Игру 21-го тура РПЛ назвали «Кубком Эль-Пластико»

Матч 21-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Факелом» получил необычный статус.
Его назвали первым в истории розыгрышем «Кубка Эль-Пластико».
Дело в том, что только эти две команды играют в РПЛ на искусственных полях.
Победитель матча заберет трофей, сделанный из пластиковой бутылки.
- «Оренбург» примет «Факел» в субботу, 15 марта, в 12:00 мск.
- Перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.
- Болельщикам, принесшим пластиковую тару, дадут билет на следующую домашнюю встречу «Оренбурга».
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»