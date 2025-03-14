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Игру 21-го тура РПЛ назвали «Кубком Эль-Пластико»

Сегодня, 17:05

Матч 21-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Факелом» получил необычный статус.

Его назвали первым в истории розыгрышем «Кубка Эль-Пластико».

Дело в том, что только эти две команды играют в РПЛ на искусственных полях.

Победитель матча заберет трофей, сделанный из пластиковой бутылки.

  • «Оренбург» примет «Факел» в субботу, 15 марта, в 12:00 мск.
  • Перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.
  • Болельщикам, принесшим пластиковую тару, дадут билет на следующую домашнюю встречу «Оренбурга».

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Опубликована сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored 3
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Факел Оренбург
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