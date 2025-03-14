Рябчук – о начале карьеры в «Спартаке»: «Случился шок»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил свое положение в московской команде.

Игрока купили в августе 2023 года у «Олимпиакоса» за 6 млн евро.

С тех пор он сделал 3 ассиста в 44 матчах.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше и на поле, и в Москве, где ощущаю себя как дома. Всем очень доволен.

Многое поменялось: главный тренер, идея и стиль команды, футболисты. Думаю, и я сам – другой: много чего пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее.

До прошлого сезона у меня всегда была стабильная игровая практика, к чему я привык. Конечно, случился шок, когда после трансфера не все складывалось как надо.

Сложно сказать, почему старт карьеры в «Спартаке» выдался таким. Иногда нужно не пытаться найти ответы на вопросы, а просто пережить определенный неудачный этап, который бывает у каждого.

Самое главное, что я никогда не опускал рук, а наоборот – много работал. И сейчас все однозначно наладилось, я отлично понимаю свои задачи и требования тренера», – сказал Рябчук.