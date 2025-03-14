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«ПСЖ» не дают перенести матч между двумя четвертьфиналами ЛЧ

Сегодня, 13:58

«ПСЖ» добивается переноса игры 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

Этот матч должен состояться 13 апреля, а 9 и 15 апреля парижанам предстоит встретиться с «Астон Виллой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» попросил перенести игру, но борющийся за выживание «Нант» ответил отказом.

В «Нанте» объяснили, что предложенный перенос матча на неделю после ответного четвертьфинала ЛЧ навредит их интересам, поскольку команде придется провести три встречи Лиги 1 за одну неделю.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Нант
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