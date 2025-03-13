Горшков – о дефиците игрового времени в «Зените»: «Нужно быть благодарным, что вообще выступаешь здесь»

Латераль «Зенита» Юрий Горшков высказался о недостатке игрового времени.

«Доволен ли я тем временем, которое получаю в «Зените»? Знаете, недавно думал о том, что нужно быть довольным тем, что имеешь. Потому что многие не имеют даже этого, только мечтают о таком. Я уже говорил, что с детства болею за этот клуб.

Понятно, что всегда хочется играть больше. Лично я тяжело переживаю, когда не играю или играю мало, но злюсь только на себя. А когда получаешь игровые минуты – нужно отдать себя полностью и быть благодарным за то, что ты вообще играешь за «Зенит». Это у меня лично такое мнение. Но понятно, что всегда хочется большего.

Что я имею в виду под словом «большего»? Хочется постоянно играть, помогать команде, по максимуму проводить время на поле. Работаем, стараемся. Если есть у кого-то какие-то обиды, то я считаю, что нужно с себя спрашивать», – сказал Горшков.