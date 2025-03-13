Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков на ютуб-канале Федора Смолова выделил двух лучших молодых игроков страны.
– Кто-то из молодых россиян импонирует тебе?
– Алексей Батраков из «Локомотива» очень хорошо играет. Но здесь не цифры важны.
Никита Кривцов! У него цифры не такие, как у Батракова. Он сейчас очень мало играет. Но решения, которые он принимает на футбольном поле, я иногда даже не могу предсказать.
Если я не могу предсказать решения футболиста, а они оказываются еще более правильными и более красивыми, для меня это футболист очень хороший. Батраков делает все правильно и очень быстро. Иногда чтобы выделяться, тебе надо делать правильные вещи своевременно и быстро. И все! Ты будешь выделяться.
- Батраков на этой неделе дебютировал в «Локо» в качестве капитана.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.
- 22-летний Кривцов стоит 3,5 миллиона.
Источник: Sport24