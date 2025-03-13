Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков на ютуб-канале Федора Смолова выделил двух лучших молодых игроков страны.

– Кто-то из молодых россиян импонирует тебе?

– Алексей Батраков из «Локомотива» очень хорошо играет. Но здесь не цифры важны.

Никита Кривцов! У него цифры не такие, как у Батракова. Он сейчас очень мало играет. Но решения, которые он принимает на футбольном поле, я иногда даже не могу предсказать.

Если я не могу предсказать решения футболиста, а они оказываются еще более правильными и более красивыми, для меня это футболист очень хороший. Батраков делает все правильно и очень быстро. Иногда чтобы выделяться, тебе надо делать правильные вещи своевременно и быстро. И все! Ты будешь выделяться.