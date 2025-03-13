Карпин, Каррера и Смертин проведут «ментальный коучинг» для топ-менеджеров крупных компаний

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и экс-полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин выступят перед топ-менеджерами российских компаний.

На мероприятии планируется присутствие топ-менеджеров «Газпромбанка», «НОВАТЭКа», «МегаФона», «Магнита», «Яндекса», «Сибура», «Русской медиагруппы», VK, а также представителей государственных ведомств.

«Мы затронем актуальную проблематику, с которой сталкивается современный бизнес – это недостаток командного духа и сплоченности, снижение мотивации и вовлеченности сотрудников в достижение корпоративных целей.

Карпин, Смертин и Каррера расскажут о мотивации и лидерстве в футболе, ключевых аспектах решения конфликтов и командообразования, одной из наиболее проблемных тем в работе персонала современных корпораций.

Отсюда и очень символичное название «Игра без мяча», а также подбор гостей, имеющих богатый спортивный и управленческий опыт. Уверены, индустрии такой формат ментального коучинга будет интересен», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

По словам Суриковой, мероприятие пройдет в формате мотивационной установки для делового сообщества, но спикерами выступят не бизнес-тренеры, а звезды европейского футбола.