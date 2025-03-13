Назван игрок «Реала», обратившийся к судье для отмены гола «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе первым среди игроков «сливочных» заметил, что форвард «Атлетико» Хулиан Альварес ошибся при исполнении послематчевого пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболист «Мадрида» громко вскрикнул: «Два касания», после чего подошeл к арбитру, объясняя, что аргентинский футболист нарушил правила во время удара с 11-метровой отметки.
После этого момента главный судья встречи Шимон Марциняк обратился за помощью к видеоассистентам на VAR.
Альварес во время выполнения удара коснулся мяча два раза и забитый им гол не был засчитан.
- «Реал» выиграл серию пенальти со счетом 4:2 после поражения в матче со счетом 0:1. В первой встрече команд мадридцы победили 2:1.
- В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Арсеналом».
Источник: Daily Mail