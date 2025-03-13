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  • Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов от «Реала»

Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов от «Реала»

Сегодня, 07:50

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команда играла лучше «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, по пенальти 2:4). В первой встрече «сливочные» победили со счетом 2:1.

«Я бы не стал говорить про удачу. Я бы лучше поговорил о том, что горжусь нашей командой и тем, как она всегда бьется. Это останется в истории всего того процесса, который проходит наш клуб.

Мы очень хорошо контролировали игру на протяжении всего матча, у нас были возможности увеличить счет, но не хватало точных действий в конце комбинаций. Соперник владел мячом, но не создавал голевых моментов. Он не забил пенальти, а мы, думаю, прекрасно потрудились.

Пенальти на тренировках – это не то же самое, что пенальти в матчах. Я не смотрел, как игроки бьют. Похоже, Хулиан Альварес коснулся мяча [дважды] при ударе, и если судья так считает, то пусть так и будет.

Я горжусь нашей командой. Наши фанаты, думаю, получили удовольствие от игры. «Реал» всегда или почти всегда обыгрывает нас в Лиге чемпионов, но ему приходится тяжело, по-настоящему тяжело», – сказал Симеоне в эфире Movistar.

  • Единственный мяч в игре забил Конор Галлахер на 1-й минуте.
  • В послематчевой серии пенальти нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с VAR не засчитал взятие ворот.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Атлетико Симеоне Диего
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