Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России

Комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба является лучшим российским нападающим прямо сейчас.

«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», – написал Черданцев.