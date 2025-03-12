Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России

Комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба является лучшим российским нападающим прямо сейчас.
«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», – написал Черданцев.
- Сегодня Дзюба забил гол «Спартаку» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Московский клуб одержал победу со счетом 3:2.
- Это был 235-й гол в карьере форварда.
- 9 марта Дзюба установил рекорд по количеству голов среди российских футболистов, опередив по числу забитых мячей Александра Кержакова.
- 36-летний форвард не играл за сборную России с лета 2021 года, когда национальную команду после Евро-2020 возглавил Валерий Карпин.
- Дзюба делит с Кержаковым рекорд по количеству забитых мячей за сборную России – по 30.
- Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пропустит около полугода из-за повреждения крестообразной связки колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»