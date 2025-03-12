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  • Прокурор высказался по делу врачей, обвиняемых в убийстве Марадоны

Прокурор высказался по делу врачей, обвиняемых в убийстве Марадоны

Сегодня, 17:09
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Прокурор Патрисио Феррари высказался на суде по делу о смерти Диего Марадоны.

«Кто бы ни говорил вам, что они не замечали, что происходило с Диего, они лгут вам в лицо, его состояние говорило само за себя. Любого, кто думает о члене своей семьи, кто видит его лежащим в постели в таком состоянии в течение нескольких дней, обманывают, не говоря о том, что он стал жертвой убийства.

Пока это происходило, вся банда была заинтересована только в заполнении отчетов, чтобы доказать, что они делали то, чего не делали. Медицинская бригада, оказывавшая ему помощь, а также лица, ответственные за это неудачное и безрассудное лечение, должны нести совместную ответственность за смерть Диего Марадоны.

Каждый, кто приезжал в дом и имел возможность увидеть Марадону, предупреждал врачей и тех, кто отвечал за госпитализацию на дому, об его состоянии, которое, по всеобщему мнению, было критическим», – сказал Феррари.

  • Во вторник в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
  • Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
  • Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

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Источник: Clarin
Марадона Диего
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Комментарии (1)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1741795833
Дон Диего как-то более открыт, дружелюбен, чем Месси
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