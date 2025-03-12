Прокурор высказался по делу врачей, обвиняемых в убийстве Марадоны

Прокурор Патрисио Феррари высказался на суде по делу о смерти Диего Марадоны.

«Кто бы ни говорил вам, что они не замечали, что происходило с Диего, они лгут вам в лицо, его состояние говорило само за себя. Любого, кто думает о члене своей семьи, кто видит его лежащим в постели в таком состоянии в течение нескольких дней, обманывают, не говоря о том, что он стал жертвой убийства.

Пока это происходило, вся банда была заинтересована только в заполнении отчетов, чтобы доказать, что они делали то, чего не делали. Медицинская бригада, оказывавшая ему помощь, а также лица, ответственные за это неудачное и безрассудное лечение, должны нести совместную ответственность за смерть Диего Марадоны.

Каждый, кто приезжал в дом и имел возможность увидеть Марадону, предупреждал врачей и тех, кто отвечал за госпитализацию на дому, об его состоянии, которое, по всеобщему мнению, было критическим», – сказал Феррари.